"عانيت كثيرًا ضده" .. تحفيز مدريدي لمبابي قبل موقعة السوبر ضد أتالانتا!

الكشف عن موقفه من اللعب كأساسي

أبدى داني كارباخال مدافع ريال مدريد، رأيه في قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى الميرينجي، وانتقاله للفريق قادمًا من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

مبابي قرر خوض رحلة جديدة بمسيرته بعد انتهاء عقده في حديقة الأمراء، بالتوقيع مع ريال في صفقة انتقال حر، وهو الأمر الذي تحدث عنه كارباخال في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال في نهائي كأس السوبر الأوروبي المقام غدًا، الأربعاء، أمام أتالانتا الإيطالي.

وقال المدافع الإسباني:"لقد عانيت كثيرًا ضده في الماضي عندما كان في باريس سان جيرمان، وأنا متأكد أنه سيساعدنا كثيرًا بعد انضمامه لنا".

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وأما زميله فيديريكو فالفيردي، فقد قال:"مبابي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأتوقع أن نشاهد الكثير من الإسهامات له في ريال مدريد".

وفي سياق متصل ألمح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال، بأن صاحب الـ25 سنة ظهر في حالة بدنية وفنية جيدة في التدريبات، ويمكنه اللعب كأساسي ضد أتالانتا مع باقي المجموعة.

يذكر أن ريال يلعب غدًا ضد أتالانتا بمدينة وارسو البولندية في نهائي كأس السوبر، بصفته بطلًا للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، بينما حصل الفريق الإيطالي على بطولة الدوري الأوروبي.