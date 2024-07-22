"قرار أخير" من ريال مدريد تجاه القائد ناتشو بعد انتقاله إلى القادسية!

وقع عقدًا لموسمين مع القادسية..

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن قراره الأخير تجاه قائده ناتشو فيرنانديز، بعد تأكد رحيله بشكل رسمي إلى صفوف القادسية.

وأعلن نادي القادسية عن تعاقده رسميًا مع ناتشو فيرنانديز، بعقد لمدة موسمين، حتى يونيو 2026، ليضع حدًا لمسيرة 23 عامًا في قلعة الملكي، وينهي قصة "رجل النادي الواحد".

وفي هذا السياق، حدد ريال مدريد يوم الأربعاء المُقبل، الموافق 24 يوليو، في الواحدة ظهرًا، لتنظيم حفل وداعي لقائده ناتشو فيرنانديز، في ريال مدريد سوسيداد، بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

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ووقع ناتشو (34 عامًا) على عقود الانتقال إلى القادسية، أثناء تواجده في معسكر منتخب إسبانيا، في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، حيث شارك في تتويج بلاده بلقب اليورو، للمرة الرابعة في تاريخ الماتادور.

وخاض فيرنانديز 364 مباراة رسمية بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة، كما توج بـ26 بطولة مع الملكي، ليتقاسم الرقم القياسي مع الكرواتي لوكا مودريتش، كأكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ الميرينجي، فيما أنهى ناتشو مسيرته بالفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.