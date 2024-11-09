حل لتخطي الأزمة .. أنشيلوتي قد يفاجىء الجميع بمركز جديد لميندي أمام أوساسونا

المدافع الفرنسي لا يزال يحظى بثقة الجميع

يدرس كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، خياراته المتاحة، من أجل حل الأزمة التي يعاني منها خط وسط الفريق في الوقت الحالي.

ريال يمر بفترة صعبة للغاية تحت قيادة أنشيلوتي، وذلك بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق في الفترة الأخيرة، وخسارته 4/0 في الكلاسيكو ضد برشلونة، و3/1 أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي تعهد الإيطالي بإصلاحه قبل مواجهة أوساسونا القادمة بالدوري الإسباني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن أولى خطوات الإصلاح قد تتمثل في الاستعانة بالظهير فيرلان ميندي كبديل للاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني، الذي لعب بصورة سيئة أمام ميلان، وتعرض لصيحات استهجان من جماهير الفريق في ملعب سانتياجو برنابيو.

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الأمور تعقدت بعد الخسارة من الروسونيري، بعد تأكد غياب تشواميني لفترة تصل إلى شهر تقريبًا، بعد دخوله في اصطدام مع ألفارو موراتا مهاجم الفريق الخصم.

غياب تشواميني يمثل مشكلة بالنسبة لأنشيلوتي، مما يجعل ميندي حلًا مناسبًا لتخطي هذه الأزمة، خاصة وأنه لا يزال يتمتع بثقة هائلة داخل غرفة ملابس الفريق، وربما جاءت الفرصة لاستخدامه في مركز جديد للاستفادة من قدراته، والبداية قد تكون أمام أوساسونا.

جدير بالذكر أن ريال يلعب ضد أوساسونا وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بـ24 نقطة، مقابل 33 لصالح برشلونة صاحب المركز الأول بالمسابقة.