ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقامة ببوروسيا بارك..

بوروسيا مونشنجلادباخ 2 × 1 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

86' جووووووووووووووووووول! عرضية من كارفخال هيأها كاسيميرو لبنزيما الذي وضعها مزدوجة خلفية في الشباك

75' خطييييييييييرة لريال مدريد بعرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء عن طريق بنزيما يقابلها هازارد بتسديدة تهز الشباك من الخارج.

73' ريال مدريد يضرب الحصار على مونشنجلادباخ في هذه الأثناء.

71' هيرمان يدخل بدلاً من تورام..

71' هازارد ومودريتش يدخلان بدلاً من فينيسيوس وكروس...

66' بينية رائعة وصلت لشتندل في يمين منطقة الجزاء، فقابلها بتسديدة أرضية مرت من على يمين كورتوا إلى ضربة مرمى.

66' فرصة الثااااااااااااالث تضيع على شتندل..

61' أوووووووووووووووووووووو... أمامية رائعة تضع بليا في مواجهة كورتوا، فيرسل تسديدة يبعدها البلجيكي ببراعة

Marcus Thuram 2



0



Let that sink in. #BMGRMA pic.twitter.com/hR3uxepxdm — DW Sports (@dw_sports) October 27, 2020

58' لاينر أرسل عرضية من اليمين قابلها بليا بتسديدة اعترضها كورتوا، فتابع تورم الكرة بتسديدة سكنت الشباك..

58' الثااااااااااااااااااااني لمونشنجلادباخ عن طريق تورام..

55' تدخل قوي من شتندل على أسينسيو، والبطاقة الصفراء الأولى في المباراة..

54' أووووووووووووووووووو. .. كرامر يتوغل بالكرة حتى يدخل منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يبعدها كورتوا للركنية.

50' خطييييييييييييييييييرة لريال مدريد بتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء عن طريق فالفيردي الذي يرسل عرضية أرضية يقابلها فينيسيوس بتسديدة تمر إلى ضربة مرمى.

47' تورااااااااااااام يرد وينطلق بالكرة في اليسار في مرتدة سريعة حتى يدخل منطقة الجزاء، حيث يرسل عرضية أرضية تجد يد كورتوا.

46' خطيييييييييييييرة لريال مدريد بتسديدة من أسينسيو من يسار منطقة الجزاء، لكن سومر يتألق ويبعد الكرة.

46' بداية الشوط الثاني...

نتائج الأشواط الأولى في مباريات دوري الأبطال اليوم...

⏰ HALF-TIME ⏰



👀 Gladbach, , Man. City & all lead at the break...



🤔 Who's scoring next?#UCL — UEFA (@ChampionsLeague) October 27, 2020

46' نهاية الشوط الأول...

45' توغل راااااااائع في يمين منطقة الجزاء عن طريق فينيسيوس الذي يرسل عرضية تصل سهلة لسومر.

41' تمريرات بين عناصر مونشنجلادباخ في الخلف استهلاكًا للوقت المتبقي من الشوط.

35' الحكم يحتسب الهدف رسميًا..

34' الحكم ينتظر قرار الفيديو في هذه الأثناء.

33' بيليا أرسل عرضية أرضية من اليمين عبرت من الجميع ووصلت لتورام الذي أرسل تسديدة من يسار المنطقة سكنت شباك كورتوا.

33' جووووووووووووووووول أول لمونشنجلادباخ عن طريق ماركوس تورام.

27' ركنية لريال مدريد من اليسار ينفذها كروس بعرضية يرتقي لها كاسيميرو، لكن الحكم يشير إلى خطأ عليه

21' مرتدة سريعة لمونشنجلادباخ بانطلاقة في اليسار عن طريق شتيندل الذي يرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء، لكن فاران يشتت الكرة.

19' ريال مدريد يفرض سيطرته على المباراة، ومونشنجلادباخ متراجع.

15' فينيسيوس يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع

11' عرضية أرضية رائعة من بن سبعيني يبعدها فاران على مرتين.

10' شد وجذب بين الفريقين، ولا سيطرة لفريق على مجريات المباراة.

5' خطيييييييييييرة لريال مدريد بعرضية من اليمين عن طريق فاسكيز، تمر من بنزيما ويبعدها الدفاع.

3' كرة أمامية لمونشنجلادباخ يخرج لها كورتوا ويلمس الكرة ثم يتركها لراموس الذي يشتتها.

1' بداية المباراة...

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - لوكاس فاسكيز

فيدي فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

تشكيل بوروسيا مونشنجلادباخ:

التشكيل | 4-2-3-1

يان سومر

رامي بن سبعيني - نيكو إلفيدي - ماتياس جينتر - شتيفان لاينر

فلوريان نويهاوس - كريستوف كرامر

ماركوس تورام - لارس شتيندل - يوناس هوفمان

الحسن بيليا

أما بوروسيا مونشنجلادباخ فلديه بداية جيدة في الدوري الألماني ويأتي سادسًا برصيد 8 نقاط وقد تعادل مع إنتر الجولة الماضية في إيطاليا بهدفين لكل فريق.

ريال مدريد يدخل المباراة وهي لا تقبل القسمة على إثنين، فبعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام شاختار ستكون الهزيمة أو التعادل مع النادي الألماني بمثابة مدخل إلى حسابات معقدة جدًا للتأهل إلى الدور الثاني.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقامة على ملعب بوروسيا بارك بألمانيا.