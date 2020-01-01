ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع سانشو وعائق وحيد يُصعِّب المهمة

إلى أي نادٍ سينتقل في نهاية المطاف؟

أفادت تقارير من صحيفة "آس" أن مسؤولي ريال مدريد يضعون أعينهم نصب التعاقد مع جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، رغم صعوبة حدوث ذلك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات رحيل سانشو عن دورتموند مسألة وقت ليس إلا في ظل الاهتمام الذي يحظى به من جميع الأندية الأوروبية الكبيرة، في الوقت الذي بدأت تبرز معه بعض المشاكل فيما يتعلق بالانضباط داخل النادي الألماني في الموسم الحالي.

مانشستر يونايتد هو النادي الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات سانشو، فهو يُنظر إليه باعتباره "كريستيانو رونالدو الجديد" في أولد ترافورد، مع استعداد الإدارة على بذل الغالي والنفيس لضمه في الموسم الجديد.

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وبحسب تقارير آس فإن العلاقة الطيبة التي تجمع إدارة ريال مدريد مع نظيرتها في دورتموند ستكون كفيلة بإحداث التوفيق حول الصفقة إذا ما جلسا سويًا على طاولة المفاوضات، وحينها سيكون الأمر برمته في يد اللاعب وقراره النهائي.

النظر إلى صاحب الـ20 عامًا لا يأتي فقط للقيمة الرياضية التي سيُضفيها على كتيبة زين الدين زيدان حال انضمامه، فالجودة مضمونة مع سانشو، ولكن أيضًا سيكون انضمامه ذات طابع خاص كونه من لفظه بيب جوارديولا من مانشستر سيتي وهو أحد أكبر المنتمين لبرشلونة في العالم.

ثمة عائق وحيد يقف أمام أن تبدأ المفاوضات، ألا وهو فيروس كورونا، حيث أن ما تسبب فيه هذا الوباء من أزمة اقتصادية في عالم كرة القدم تجعل من الصعب على إدارة النادي الملكي عقد صفقات بمبالغ طائلة في الميركاتو الصيفي المقبل.

القيمة المتوقعة لانتقال سانشو إلى أي مكان لن تقل عن 100 مليون يورو وذلك وفقًا لإعلان هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، الذي شدد على أنه لا يكترث بأزمة كورونا وأن الوباء لن يجعل الأندية "تسرق" لاعبي فيستيفاليا بثمن بخس.

أغلب الظن أن إدارة فلورنتينو بيريز ستدخل بكل ثقلها وقوتها في ميركاتو صيف 2021 وليس المقبل بعدما تقوم بضبط الوضع الاقتصادي، وفي ظل اهتمام يونايتد الجم بسانشو، قد يكون الشياطين الحمر هم الأقرب حاليًا له إلا إذا طرأ جديد يُبقي اللاعب لعام إضافي ويقربه من مدريد.

الجدير بالذكر أن سانشو قد شارك هذا الموسم 39 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والأوروبية بقميص دورتموند، وقد سجّل 20 هدفًا وصنع مثلهم، وكانت آخر لقطاته المضيئة عندما سجل "هاتريك" في شباك بادربورن يوم الأحد الماضي في فوز كتيبة فافر بسداسية لهدف.