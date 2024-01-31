ريال مدريد "محبط" بسبب مودريتش.. وشكوك متزايدة حول الدوري السعودي!

النادي الملكي لا ينوي عرض صفقة جديدة!

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يبدو أن ريال مدريد سينهي الميركاتو الشتوي الجاري دون إبرام صفقات أو الاستغناء عن أي لاعب من صفوف الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة "كادينا سير" أن الميرنجي كان يطمح في التوصل إلى اتفاق برحيل أحد نجوم الفريق، ممن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

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وأضافت: "كان ريال مدريد يأمل الحصول على عرض للمخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي رفض الانتقال إلى السعودية في الصيف الماضي، من أجل توقيع عقد لمدة عام واحد مع لوس بلانكوس ومواصلة القتال من أجل مكان أساسي".

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وأوضحت أن صاحب الـ38 عامًا كان يدرك أن دقائق مشاركته ستنخفض، لكنه حصل على وقت أقل بكثير مما توقعه كثيرون".

وزادت: "الريال كان يتطلع لأن يصله عرض شتوي بمقابل مالي ضئيل نظير الاستغناء عن خدمات النجم الكرواتي".

ولفتت إلى أن انتقاد إيمريك لابورت الدوري السعودي ورحيل جوردان هندرسون بالإضافة إلى أزمة كريم بنزيما، قد أثارت شكوكًا حول رغبة لوكا في الانتقال إلى الشرق الأوسط".

وختمت: "ريال مدريد لا ينوي عرض صفقة جديدة على مودريتش للتجديد لمدة موسم إضافي بعد نهاية عقده الحالي، كما حدث في أوقات سابقة".

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