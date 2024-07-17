"بسبب ريال مدريد ظننت أن مبابي مجنون!" .. فايزة العماري تحذر من التطلعات الكبيرة للجماهير وتوجه رسالة للمنتقدين

"لقد خرج مبابي من منطقة راحته!"

أكدت فايزة العماري؛ والدة نجم ريال مدريد الإسباني الجديد كيليان مبابي ووكيلة أعماله، أنها تثق كامل الثقة في نجاحه مع الميرنجي، لكنها في الوقت نفسه حذرت جماهير النادي من التطلعات الكبيرة منه بمفرده.

النادي الإسباني قدم لاعبه الفرنسي الجديد للجماهير أول أمس الثلاثاء في حفل ضخم على سانتياجو بيرنابيو، بعدما انضم له في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأجرت العماري حوارًا مطولًا حول تلك الصفقة مع صحيفة "Le Parisien"، إذ قالت: "عندما كان مبابي في الخامسة من عمره، أخبرني لأول مرة بحلمه باللعب للريال، أعتقدت أنه مجنون (تضحك)، كان يقلد كل نجومه، وتواصل الحلم معه في الخامسة عشر، والجميل أنه وصل لسن الـ25 وقد حقق حلمه. لا أقول إنه يعرض نفسه للخطر بالذهاب لمدريد، لكنه خرج من منطقة الراحة الخاصة به، هو بحاجة لتحدٍ جديد".

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وأضافت: "ينتظرون أن يكون الأعظم في تاريخ النادي؟، لا تنسوا أننا نتحدث عن رياضة جماعية، الفريق في حاجة لـ11 لاعبًا للفوز، لا ينجح لاعب بمفرده، إسبانيا توجت باليورو بفضل كافة اللاعبين. أتفهم أنه عندما يكون هناك أحد أفضل اللاعبين في العالم، يتوقع منه الجمهور الكثير، لكن علينا أن نكون حذرين من هذا".

بسؤالها عن مدى تأثير فشله مؤخرًا مع فرنسا في يورو 2024 والوداع من نصف النهائي على يد إسبانيا على مسيرته مع الريال، أوضحت: "هذا لا يقلقني على الإطلاق، في اليورو كافة اللاعبين كانوا مرهقين. علينا تحليل الموقف ومحاولة الفهم؛ في عام واحد حصل كيليان على إجازة خمسة أيام فقط، يمكننا أن نقول إنه حصل على راحة 15 يومًا فقط على مدار عامين. دعونا لا ننسى أن هذه الوظيفة جسدية، وفوق كل ذلك، كُسر أنفه في اليورو، لذا انتهى الموسم وهو على ركبتيه".

وكيلة اللاعب الفرنسي واصلت: "ما يميز ريال مدريد أنه يفوز قبل مبابي وسيفوز من بعده، وبه وبدونه سينتصر، لهذا هو أكبر نادٍ في العالم. في حفل تقديمه بسانتياجو برنابيو شعرت بالفرق؛ في ملعب الأمراء (باريس)، لا تصدق أذنيك وأنت تسمع الجمهور يغني من أول دقيقة وحتى الـ90، لكن عندما تصل لريال مدريد، تشعر بثقل المؤسسة، إنه نادٍ فاز وله تاريخ كبير، على مبابي الاندماج في تلك المنظومة، عندما قلت إنه خرج من منطقة راحته، فهذا لا يعني أنه لن يتمكن من تقديم أفضل مما قدمه مع باريس، لكننا نطلب منه أن يفعل ما يعرف كيف يفعله؛ وأفضل ما يفعله هو لعب كرة القدم".

وحول الاتهامات التي تلاحقه بشأن الغرور، علقت العماري: "لو كان مغرورًا أو يفتقد للتواضع لما وصل لما وصل له، بتواضعه وصل لفريق جيد جدًا، وعندما يقول إنه يستطيع اللعب على اليسار أو اليمين أو جميع المراكز الأمامية، فهذا ما يعنيه، إنه لم يتحدث عن مركز مفضل له، صحيح أن لغة الجسد تظلمه وتعمل أحيانًا ضده، لهذا لا ألوم من يتهمه بالغرور، لكن هو ليس كذلك".

واختتمت: "أنا مقتنعة تمامًا أن الأمور ستسير معه بشكل جيد للغاية في ريال مدريد، وهذا لا يعني بالضرورة حصد الألقاب، لكنني مقتنعة أنه سينجح".