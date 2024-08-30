"لن يفعل ذلك بوجود رونالدو" .. أسطورة ريال مدريد يهاجم فينيسيوس بسبب تصرفه مع مبابي

تعارض واضح بين الثنائي في ريال مدريد

خرج خوسيه ماريا جوتي أسطورة ريال مدريد، من أجل انتقاد فينيسيوس جونيور جناح الفريق الإسباني، بسبب تسديده لركلة الجزاء التي حصل عليها الميرينجي أمام لاس بالماس.

ريال سقط في فخ التعادل في الليجا للمرة الثانية على التعادل، أمس، الخميس، حيث فشل في الفوز على لاس بالماس خارج أرضه مكتفيًا بنتيجة 1/1، حيث سجل فينيسيوس هدف التعادل من ركلة جزاء، وسط العديد من التساؤلات حول مستوى الفريق وكذلك تعارض الأدوار بين مبابي وزميله البرازيلي الذي لعب الركلة بدلًا منه.

جوتي قال في تصريحات لبرنامج "إل شيرينجيتو" بعد هذا التعادل المُحبط:"لو كنت مكان مبابي لكان اختلف رد فعلي، لأنه يمتلك أولوية التسديد في ريال مدريد، أعتقد أنه لو كان كريستيانو رونالدو لاختلف الموقف تمامًا، لم يكن ليتجرأ أحد على فعل هذا التصرف معه".

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وأضاف:"حتى لو كان جديدًا على ريال مدريد ووصل الفريق منذ 15 يومًا فقط، كان يجب عليه الحصول على الكرة وتسديدها بدلًا من فينيسيوس".

يذكر أن تعادل ريال جعله يحتل المركز الخامس بجدول الدوري الإسباني بـ5 نقاط، حيث يفصله 4 نقاط عن برشلونة الذي فاز بجميع مبارياته في الليجا حتى الآن تحت قيادة مدربه الجديد هانز فليك.