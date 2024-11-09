مبابي يتجاهل استبعاده من منتخب فرنسا ويوجه رسالة خاصة لجماهير ريال مدريد

فترة صعبة للعملاق المدريدي

حرص المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، على محاولة حشد جماهير ريال مدريد، من أجل مؤازرة الفريق قبل مواجهة أوساسونا بالجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

ريال يستضيف أوساسونا ظهر اليوم، السبت، في إطار جولة جديدة من الليجا، بعد السقوط المُروع في الكلاسيكو برباعية نظيفة أمام برشلونة، والخسارة 3/1 من ميلان في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وهو الأمر الذي دفع مبابي للخروج برسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لحث الجماهير على تشجيع الفريق والوقوف بجواره في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها الفترة الأخيرة.

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وقال مبابي في رسالته:"المدريديستا، نراكم غدًا، سنظل معًا كما هو الحال دائمًا، هيا يا مدريد".

وقرر المهاجم البالغ من العمر 25 سنة، تجاهل القرار الصادم الذي اتخذه ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، باستبعاده من المباراتين المقبلتين للديوك خلال فترة التوقف الدولي، مفضلًا التركيز على المحنة التي يعيشها الميرينجي.

جدير بالذكر أن الدولي الفرنسي يمر بفترة صعبة مع ريال هو الآخر، حيث فشل في التسجيل في آخر 3 مباريات مع الفريق، ويتعرض لحملة انتقادات عنيفة من الجماهير والنقاد.