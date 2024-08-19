ماذا قال النجم الإنجليزي؟

خرج ريال مدريد بتعادل مرير من عقر دار مايوركا (1-1) أمس الأحد، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم التقدم بهدف رودريجو في الشوط الأول، إلا أن مايوركا تعادل عن طريق موريكي في الدقيقة 53، دون أن ينجح الفريق الملكي في هز الشباك من جديد.

ورصدت شبكة "موفيستار" حديث كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور عن تبادل المراكز بينهما قبل انطلاقة الشوط الثاني، إذ قال النجم الفرنسي: "أعتقد أنه عندما نتبادل الأماكن، لا يتوقعون أماكننا، ويمكن تمرير الكرة إلى الجانب الآخر بسرعة".

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عقب ذلك، ظهر جود بيلينجهام ووجه تعليمات واضحة لكل من مبابي وفينيسيوس ورودريجو: "أنتم الثلاثة، أنهوا الهجمات، لأن الركض للخلف... إنه شاق للغاية".

وافق مبابي قائلًا: "هذا ما أقوله، يجب أن ننهي الهجمات بشيء ما"، قبل أن يختتم النجم الإنجليزي: "حاولوا، حاولوا، اصنعوا مساحة و(سددوا)".

يشار إلى أن هدف تعادل مايوركا جاء بعد خسارة ريال مدريد الكرة، ما منح مايوركا هجمة مرتدة، أسفرت عن ركنية، انتهت برأسية موريكي داخل الشباك.