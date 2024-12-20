"الإدارة منحته مهلة أخيرة" .. مدرب ريال مدريد الأسبق يوافق على تدريب الشباب بشرط!

اسم عالمي قد ينضم إلى دوري روشن في الساعات القادمة..

"وافق" أحد الأسماء التدريبية الكبيرة، على قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلفًا للبرتغالي فيتور بيريرا، الذي رحل عن منصبه رسميًا.

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بيريرا رحل عن الشباب، في اليومين الماضيين؛ من أجل حلم التدريب في الملاعب الإنجليزية، من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة، قدّمت الإدارة الشبابية عرضًا إلى مانويل بيليجريني، مدرب ريال مدريد ومانشستر سيتي الأسبق، وريال بيتيس الحالي.

الصحيفة أعلنت "موافقة" بيليجريني على قيادة الليث الشبابي؛ لكن.. بشرط أن يكون العقد بداية من الموسم الرياضي القادم 2025-2026.

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وأشارت إلى أن المدير الفني التشيلي البالغ من العمر 71 سنة، يريد أن يتولى قيادة الشباب بداية من الموسم القادم؛ لكي يشرف على الصفقات ومعسكر الفريق الأول.

وكشفت الصحيفة عن أن مسؤولي نادي الشباب، يحاولون إقناع مانويل بيليجريني بترك ريال بيتيس، والقدوم إلى الفريق السعودي الآن؛ حيث قاموا بمنحه مهلة للرد، حتى عصر غدٍ السبت.

مانويل بيليجريني أشرف على تدريب ريال مدريد في موسم 2009-2010، كما قاد مانشستر سيتي في الفترة من 2013 إلى 2016، إلى جانب عمله في العديد من الفرق الأخرى؛ أبرزها فياريال وريفير بليت.

جدير بالذكر أن بيليجريني يتولى تدريب ريال بيتيس منذ صيف 2020؛ محققًا 106 انتصارات مقابل 58 تعادلًا و63 هزيمة، خلال 227 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مع التتويج بلقب كأس الملك موسم 2021-2022.