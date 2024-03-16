"كان أحد الفرق التي رغبنا في مواجهتها"

تحدث داني كارفاخال، نجم ريال مدريد، عن المواجهة المرتقبة أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024.

وأوقعت قرعة دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي، علمًا بأن الفريق الملكي توج بنسخة 2022 بعد عبور السيتي، قبل أن يثأر السماوي في العام التالي ويتوج باللقب الأول في تاريخه (2023).

وقال كارفاخال، في تصريح عقب فوز ريال مدريد على أوساسونا بالليجا اليوم السبت: "في غرفة الملابس، كان مانشستر سيتي أحد الفرق التي رغبنا في مواجهتها، لأنهم على مستوى عالٍ حقًا، إنهم جيدون جدًا".

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وسجل كارفاخال هدفًا في فوز ريال مدريد على أوساسونا بنتيجة 4-2 اليوم السبت على ملعب أل سادار، ضمن الجولة 29 من الليجا.

وودع ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2022-2023 من نصف النهائي على يد مانشستر سيتي، بعد التعادل ذهابا 1-1 في البرنابيو، والخسارة القاسية 0-4 على ملعب الاتحاد.

وفي موسم 2021-2022، خسر ريال مدريد موقعة ذهاب نصف النهائي خارج الديار 4-3، قبل أن يفوز إيابا في الوقت الإضافي (3-1)، ويتوج باللقب على حساب ليفبربول في النهائي.