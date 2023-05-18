ساخرًا من "مرر إلى فينيسوس" .. كايل ووكر: هكذا نجحت في إيقافه!

ظهير مانشستر سيتي يكشف الطريقة التي تمكن بها من تحييد خطورة فينيسيوس جونيور..

أكد كايل ووكر نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه عرف تمامًا الطريقة التي تمكنه من التفوق على البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

مانشستر سيتي تمكن من العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، بعد تفوقه على ريال مدريد بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، وسط تفوق كاسح من الفريق الإنجليزي على "الميرينجي" خاصة في مباراة العودة.

ووكر، وفي تصريحات أدلى بها لقناة "BT Sport" الإنجليزية بعد المباراة قال عن مواجهة فينيسيوس: "يجب أن تكون مغرورًا، عليك أن تكون مثل المهاجمين، أنا واثق جدًا من سرعتي وقدرتي في موقف واحد ضد واحد".

وأضاف: "جسديًا، أنا أكبر منه - فينيسيوس - واستخدمت ذلك لصالحي، إنه لاعب رائع، لكن يجب أن أستغل نقاط قوتي، لقد جعلت الأمور صعبة عليه بقدر ما استطعت".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي أحبه في فريقي هو أن لكل فرد دوره ويكون مسؤولًا عنه، من الواضح أن لدينا جاك جريليش وكيفين دي بروينه وإرلينج هالاند، لكن لا يوجد نجم واحد في الفريق، وهذا ما يجعلنا نتنافس دون أن نجعل كل شيء بين يدي لاعب واحد".

واختتم ووكر تصريحاته قائلًا: "ريال مدريد لديه العديد من اللاعبين الرائعين، لكن فينيسيوس هو الأفضل، بمجرد تحييده، هل يملك الفريق خطة بديلة؟".