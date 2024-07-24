لا مكان لمزيد من العواجيز .. ريال مدريد يرفض ضم عملاق البوندسليجا في صفقة مجانية!

قائد الجدار الأصفر يحول بوصلته إلى الدوري الألماني

بددت إدارة ريال مدريد كافة الأنباء المنتشرة، حول سعي النادي الملكي للتعاقد مع أحد المدافعين المخضرمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن ريال مدريد لديه اهتمام بالتعاقد مع الألماني ماتس هوميلز(35 عامًا)، لاعب بوروسيا دورتموند السابق، لتعزيز خط دفاعه في الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية، عن مصادر من داخل ريال مدريد نفيًا تامًا لما أشيع عن التعاقد مع ماتس هوميلز هذا الصيف، مؤكدة أن النادي الملكي لن يدخل في مفاوضات معه من الأساس ولا يضعه في حساباته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن هوميلز الذي رحل عن بوروسيا دورتموند بعد نهاية عقده بنهاية الموسم المنصرم، أصبح الآن لاعبًا حرًا ويمكنه التعاقد مع أي نادٍ بشكل مجاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لذلك سيكون من السهل عليه الحصول على عرض جيد.

وأكدت "آس" أن ماتس هوميلز كان منفتحًا على الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، لكن بعد تأكد عدم رغبة الملكي في ضمه، ستكون وجهته المقبلة بأحد فرق الدوري الإيطالي.

يذكر أن ماتس هوميلز، كان قد أنهى مسيرته مع بوروسيا دورتموند خلال مواجهة ريال مدريد على ملعب ويمبلي في لندن في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الميرنجي بنتيجة (2-0).