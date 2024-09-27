"مانشستر يونايتد هو الخاسر الأكبر" .. ريال مدريد يضع خطة بديلة لصفقة آرنولد!

النادي الإسباني مصمم على تدعيم الجبهة اليمنى

أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهددًا بخسارة مدافعه البرتغالي ديوجو دالوت، في حالة عدم نجاح ريال مدريد في التعاقد مع ترنت آرنولد نجم ليفربول خلال الصيف القادم.

آرنولد يعتبر هو الهدف الرئيسي لريال من أجل تعزيز الجبهة اليمنى للفريق، تزامنًا مع تقدم داني كارباخال في السن، ولكن الميرينجي يواجه معركة شرسة مع ليفربول الذي يحاول بشتى الطرق إقناع اللاعب بالتجديد قبل نهاية عقده في يونيو القادم.

مصادر لموقع "GIVEMESPORT" قالت إن ريال يعتبر دالوت هو الصفقة البديلة لدعم خط الدفاع لو فشلت صفقة آرنولد، حيث يعتبر المدرب كارلو أنشيلوتي من أشد المعجبين بالظهير البرتغالي بعد متابعته لفترة طويلة.

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وفي سياق متصل يراقب ريال وضع آرنولد عن قرب، لمعرفة مدى تطور مفاوضاته مع ليفربول، وإذا استقر الدولي الإنجليزي على البقاء سيتم توجيه الأنظار نحو دالوت الذي يعيش فترة مميزة بمسيرته في أولد ترافورد تحت قيادة المدرب إريك تين هاج خلال آخر موسمين رغم ضعف نتائج الفريق عمومًا.

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وأما بالنسبة لمانشستر، فالرغبة واضحة لدى الشياطين الحمر بعدم خسارة دالوت، كما أن الوضع التعاقدي للاعب يجعل النادي في موقف قوة، لأنه يرتبط بعقد ممتد حتى 4 سنوات قادمة.

وسيكون من المثير رؤية ما إذا كان يونايتد قادرًا على إبقاء لاعبه، في الوقت الذي قرر في ريال مدريد تركيز كافة مجهوداته على ضم آرنولد حتى هذه اللحظة.