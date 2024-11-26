أنشيلوتي: لست بحاجة لنصيحة أحد وتشجيعي لـ"الغريم" لن يؤثر على احترامي لليفربول

تطرق كذلك إلى أزمة الإصابات

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أنه لا يحتاج إلى نصيحة من أحد، وسط كل الانتقادات التي يتعرض لها المدرب الإيطالي خلال هذا الموسم.

ريال عانى الكثير من النتائج المحبطة في الموسم الحالي على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وسط اتهامات لأنشيلوتي بعدم استفادته من العناصر المتاحة لديه بأفضل صورة ممكنة، وهو الأمر الذي رد عليه في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول المقرر إقامتها غدًا، الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي:"أسمع الكثير من النصائح، لكن يجب ألا ننسى أنني شاركت في 1300 مباراة، اخترت 1300 تشكيلة أساسية، وأجريت 4000 تبديل، لا أحد هنا يستطيع أن يقدم لي النصيحة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن إصابة فينيسيوس جونيور:"لقد أصيب في نهاية المباراة الأخيرة، الشيء المهم هو أن يتعافى بسرعة، وسنفكر في من سيلعب بدلًا منه".

الحديث عن ضم ألكساندر آرنولد بعد انتهاء عقده مع ليفربول في الصيف:"لا يمكنني التحدث عنه، هو ليس لاعبًا في ريال مدريد، أنا من مشجعي إيفرتون لكني أعامل ليفربول باحترام كبير جدًا".

الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا:"علينا الانتظار، إنها بطولة جديدة ومختلفة بعض الشيء، مباراة الغد ستكون مهمة وعلينا الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط، المواجهة ستكون ممتعة للغاية، فريقان تاريخيان، لكل منهما خصائصه، ليفربول يتمتع بقوة هائلة في هذه المواقف، مع كلوب والآن مع مدربهم الجديد".

وعن الإصابات:"عانينا من 7 إصابات رباط صليبي والعديد من المشاكل العضلية الأخرى، الأمر لا يتعلق بريال مدريد فقط، إنها مشكلة عامة في أوروبا وإسبانيا وعلينا التعامل معها، فينيسيوس وفالفيردي عادا في حالة جيدة، ولكن في بعض الأحيان يتعرض اللاعبون للإصابة بسبب وجود عدد كبير جدًا من المباريات".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الخامسة، حيث يمتلك 12 نقطة من 4 انتصارات، بينما جميع ريال 6 نقاط من هزيمتين وانتصارين.