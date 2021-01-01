ريال مدريد لكريستيانو رونالدو: "مرفوض مع الشُكر"

مفاجأة كبيرة..

رفضت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز السماح لكريستيانو رونالدو بالعودة إلى سانتياجو برنابيو مرة أخرى، وذلك وفقًا لما تداولته الصحف الإسبانية في الساعات الماضية.

وكانت الأنباء قد انتشرت بعد خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو بأن رونالدو يفكر في مغادرة مدينة تورينو ويود العودة مجددًا إلى فريقه السابق ريال مدريد.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن وكيل رونالدو، جورج مينديش، قد قام بعرض موكله على ريال مدريد في الأسابيع الماضي، بيد أن الرد جاء مفاجئًا للغاية من إدارة بيريز.

ريال مدريد رد على اهتمام رونالدو بالعودة بصورة مهذبة وقاطعة في آن واحد، حيث قيل لمينديش "شكرًا على الاهتمام، لكن لا"، ليسدل الستار على مسلسل عودة الدون للعاصمة الإسبانية مجددًا.

ماركا أيضًا أشارت إلى أن رونالدو خارج حسابات ريال مدريد، الذي يفكر في مشروع طويل الأمد يعتمد على أحد النجوم الشباب في العالم أمثال إرلينج هالاند أو كيليان مبابي.

أما رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا فلا يمكن الاعتماد عليه لسنوات طويلة كما يخطط بيريز، لذلك فالأولوية هي دفع أموال باهظة لضم أحد الثنائي الأبرز في العالم بالفترة الراهنة.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس أكد في أكثر من مناسبة عبر أكثر من مسؤول عن رغبته في الإبقاء على رونالدو حتى نهاية عقده في صيف 2022، مع إمكانية تمديد إقامته لأبعد من ذلك رغم الفشل آخر ثلاث سنوات في تحقيق أهداف البيانكونيري الأوروبية.