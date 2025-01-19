"فينيسيوس قبل مبابي".. أنشيلوتي: يقولون إننا نلعب كرة قدم سيئة لكننا في الصدارة!

ماذا قال المدرب الإيطالي؟

تغنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بلاعبيه بعد الفوز الكبير على لاس بالماس (4-1) مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

واستفاد الريال من تعثر غريميه أتلتيكو مدريد وبرشلونة بالهزيمة والتعادل على التوالي أمس السبت، لينفرد بصدارة ترتيب الليجا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لقد كان أسبوعًا صعبًا، عندما تخسر الكلاسيكو يكون الأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء، لقد تعرضنا للكثير من الانتقادات وهي مؤلمة جدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لقد بدأنا المباراة بشكل سيئ، لكن مبابي ساعدنا كثيرًا وعمل الفريق بأكمله كان جيدًا، نحن قادرون على تحقيق التوازن اللازم للحفاظ على اللحظات الجيدة واللحظات الصعبة".

وزاد: "أشعر بالحيرة بعض الشيء، لأنني سمعت أننا نلعب كرة قدم سيئة للغاية، لكننا في الصدارة، لقد كانت مباراة متكاملة بجودة وروح".

وسُئل أنشيلوتي عن ترتيب منفذي ركلات الجزاء في الفريق، فأوضح: "فينيسيوس ثم مبابي ثم جود بيلينجهام".

وختم: "لا أريد أن أقول إننا أفضل فريق البطولة، الفريق يعمل، في بعض الأحيان لا يكون لديك التوازن أو الالتزام، لا أحد مثالي، لكن ما أراه هو أن ريال مدريد في الصدارة، الحقيقة أننا قدمنا مباراة متكاملة وذات جودة عالية".