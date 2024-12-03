"ريال مدريد هو خطأ حياتك" .. صديق الخليفي يبعث برسالة إلى كيليان مبابي

الهجوم مستمر على النجم الفرنسي

يواجه كيليان مبابي مهاجم فرنسا وريال مدريد، انتقادات حادة خلال هذا الموسم، بسبب مستوياته المحبطة مع الفريق الإسباني منذ رحيله عن باريس سان جيرمان.

مبابي يمر بالمرحلة الأصعب في مسيرته المهنية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بعدما فشل في تكرار ما قدمه لسنوات مع باريس، حيث تعرض لهجوم عنيف بعد إهدار ركلة جزاء أمام ليفربول في هزيمة الميرينجي 2/0 بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وفي خضم هذا الحديث، قال مقدم البرامج سيريل حنونة، المعروف بقربه من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان:"لقد ارتكب أكبر خطأ في حياته بالانتقال إلى ريال مدريد، أصبح في دوامة من الفشل".

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وأضاف لقناة "C8":"كان ينبغي أن يبقى مبابي في باريس يفوز بدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية هناك، لقد أعطوه كل شيء، وكان سيصبح الرجل الأهم هناك".

ويأمل صاحب الـ25 سنة في استعادة مستواه قريبًا عندما يلعب مع ريال، غدًا، الأربعاء، أمام أتلتيك بيلباو في جولة جديدة من الدوري الإسباني.