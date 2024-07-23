فيديو | كورتوا يكافئ الجماهير بكعكة من المسرح الأكثر صخبًا في العالم!

حارس ريال مدريد ينضم لصديقه في "Tomorrowland"

كان تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بطل إحدى اللحظات المثيرة للجدل في عطلة نهاية الأسبوع، خلال الحفل الموسيقي الأضخم في العالم "Tomorrowland".

وتواجد كورتوا بشكل مفاجئ على مسرح الدي جي العالمي ستيف أوكي، في الحفل الذي يقام ببلجيكا كل عام، لكنه قام بتصرف

ومع المعروف عن ستيف أوكي (46 عامًا)، أن لديه تقليدًا برمي الكعك في وجوه معجبيه، حتى أن بعض أتباعه يحملون لافتات تطالب بإلقاء الكعكة عليهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذه المناسبة، كان الحارس البلجيكي متواجدًا لمساعدته في هذه المهمة وهو الذي أنجز مهمته وألقى أكثر من كعكة على الجمهور السعيد.

ويتربط كورتوا بعلاقة صداقة مع الدي جي الأمريكي، وهو ما ظهر في صور الأغاني أوكي على إنستجرام، حيث ظهر مع حارس ريال مدريد وهما يرقصان ويستمتعان بالموسيقى.

ويسعى تيبو كورتوا لانطلاقة قوية في الموسم المقبل مع ريال مدريد، بعدما عانى من الإصابة طوال الموسم المنصرم، رغم أنه عاد وشارك في مباراة الفريق الأخيرة بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند وساهم بشكل مؤثر في فوز الفريق باللقب.