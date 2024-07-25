"حمل قميص ريال مدريد شرط أساسي!" .. تصرف مثير من كريم بنزيما مع جماهير الاتحاد

حلقة جديدة لكريم بنزيما من مسلسل "إثارة الجدل"..

منذ انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي في صيف عام 2023، والنجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، أصبح محطة لإثارة الجدل بشكل مستمر.

بنزيما انضم إلى الاتحاد في 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني؛ حيث تسبب في موسمه الأول، في "إقالة" المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، ثم المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ بسبب خلافات شخصية معهما.

وفي الميركاتو الصيفي الحالي.. وضع بنزيما شروطه أمام الإدارة الاتحادية، والمتمثلة في التعاقد مع مدرب ولاعبين "ناطقين باللغة الفرنسية"؛ وهو ما تم تحقيقه بالفعل، بالتوقيع مع المدير الفني لوران بلان والثنائي موسى ديابي وحسام عوار رسميًا.

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وفي ظل كل هذا.. سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مساء اليوم الخميس، الضوء على تصرف مثير للجدل للنجم الفرنسي، خلال تواجده مع العميد الاتحادي.

الصحيفة كشفت عن أن كريم بنزيما يرفض "التوقيع" والتفاعل مع مشجعي نادي الاتحاد؛ إلا هؤلاء الذي يحملون قمصان أو شعار فريقه السابق ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما ظهر وهو يهرب من الجماهير الاتحادية، قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ أمام مشجع يحمل قميص ريال مدريد؛ حيث قام بالحديث معه، والتوقيع له.

جدير بالذكر أن بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، سجل 13 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 29 مباراة رسمية مع نادي الاتحاد، في مختلف المسابقات.