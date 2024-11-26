"ريال مدريد يفتح الباب لرحيل اللاعب!" .. كريم بنزيما يطلب من الاتحاد التعاقد مع زميله السابق

هل ينضم اللاعب إلى الاتحاد؟!..

منذ الميركاتو الصيفي الماضي "2024".. يُقال إن معظم صفقات نادي الاتحاد السعودي "الأجنبية"؛ جاءت بطلب من النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه في موسمه الأول؛ حيث اشتكى اللاعب من ضعف مستوى زملائه.

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بعد شكوى اللاعب.. تعاقد العميد الاتحادي مع عديد الأسماء الأجنبية، على رأسهم الفرنسي موسى ديابي والجزائري حسام عوار، إلى جانب مدرب الديوك السابق لوران بلان؛ وسط أنباء عن أنهم جاءوا باختيار من بنزيما نفسه.

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ومع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية "يناير 2025"؛ عاد اسم المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 36 سنة، ليرتبط مجددًا ببعض الصفقات المرتقبة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

ووفقًا للإعلامي الرياضي إدواردو إندا، طلب كريم بنزيما من الإدارة الاتحادية، التعاقد مع النجم الفرنسي فيرلاند ميندي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

إندا أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، فتح إدارة العملاق الإسباني الباب أمام ميندي البالغ من العمر 29 سنة، للرحيل عن صفوف الفريق الأول، خلال الفترة القادمة.

وتخطط الإدارة المدريدية لإحداث ثورة في الخط الدفاعي للفريق الأول لكرة القدم، وخاصة مركز الظهير الأيسر؛ بـ"الاستغناء" عن ميندي والإسباني فران جارسيا، والتعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيس، من نادي بايرن ميونخ الألماني.

وانضم الظهير الأيسر الفرنسي إلى ريال مدريد في صيف 2019، قادمًا من الفريق المحلي أولمبيك ليون؛ حيث تزامل مع بنزيما لمدة 4 سنوات، قبل انتقال الأخير إلى نادي الاتحاد.

جدير بالذكر أن فيرلاند ميندي الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2025؛ لعب 184 مباراة رسمية بقميص فريق العاصمة الإسبانية، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 6 أهداف وصانعًا 10 آخرين.