مفاجأة | رغم دعوة ريال مدريد .. كريستيانو رونالدو "صدم" كيليان مبابي في حفل تقديمه

كريستيانو رونالدو "قدوة" مبابي منذ الصغر..

شاهد العالم منذ 48 ساعة تقريبًا، واحدة من أفضل حفلات "تقديم اللاعبين" عبر التاريخ؛ وذلك عندما نزل النجم الفرنسي كيليان مبابي، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"؛ بعد توقيع عقود انضمامه رسميًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد تعاقد مع مبابي البالغ من العمر 25 سنة، في صيف العام الحالي، ولمدة 5 سنواتٍ قادمة حتى 30 يونيو 2029؛ وذلك في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وحضر حفل تقديم مبابي كـ"نجم جديد" في صفوف الفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، أحد أساطير ريال مدريد "لاعبًا ومدربًا"؛ حيث تواجد على أرضية الملعب، بجانب رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

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وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي ألبيرتو بيريرو، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن "حضور" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الأسبق ونادي النصر السعودي الحالي، حفل تقديم مبابي.

بيريرو كشف عبر "برنابيو ديجيتال"، عن أن إدارة العملاق الإسباني قدّمت دعوة إلى رونالدو، من أجل حضور الحفل؛ خاصة أن المهاجم الفرنسي يعتبره "قدوته" في الملاعب، ويرغب في السير على خطاه دائمًا.

وأعلن الإعلامي الرياضي رفض الأسطورة البرتغالية حضور حفل تفديم كيليان مبابي، بسبب بعض الارتباطات؛ وسط تأكيدات على أن هذا الأمر يتعلق بـ"الشركة الراعية".

جدير بالذكر أن الشركة الراعية لكريستيانو رونالدو "تختلف" عن تلك التي تقوم برعاية ريال مدريد؛ لذلك.. ترددت أنباء عن أن هذا الأمر منع الأسطورة البرتغالية من حضور الحفل.