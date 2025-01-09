رسميًا .. "فيروس" يُبعد نجم ريال مدريد عن موقعة السوبر أمام مايوركا

قد يشارك في النهائي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، الخميس، عن استبعاد لاعبه لوكا مودريتش من مباراة نصف نهائي كأس السوبر المحلي بسبب تعرضه لعدوى فيروسية.

ريال يتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية، من أجل خوض نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مايوركا، وهي المواجهة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وقال ريال في بيان رسمي عن غياب مودريتش:"لوكا سيغيب عن مباراة اليوم ضد مايوركا بسبب فيروس جعله يعاني من الحمى، نحن الآن في انتظار تطورات الموقف".

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وفي سياق متصل، قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إنه لو فاز ريال من الفوز على مايوركا الليلة، سيكون مودريتش متاحًا بشكل طبيعي من أجل خوض المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن فوز ريال يعني دخوله في كلاسيكو جديد مع غريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد القادم في نهائي السوبر، وذلك بعد فوز الفريق الكتالوني أمس، الأربعاء، على أتلتيك بيلباو في الدور قبل النهائي.