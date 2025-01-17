تم الكشف عن مدة غيابه .. ريال مدريد يعلن ضربة جديدة لأنشيلوتي بإصابة كامافينجا

تحديد المباريات التي سيغيب عنها

صدمة جديدة تلقاها نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما تأكدت إصابة لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا، وغيابه عن صفوف الفريق لفترة لن تقل عن 3 أسابيع.

كامافينجا ظهر في مباراة ريال أمام سيلتا فيجو أمس، الخميس، كبديل بداية من الدقيقة 70 على حساب داني سيبايوس، وساهم في فوز الميرينجي 5/2 وتأهله إلى دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فإن الفحوصات الطبية التي أجريت على الدولي الفرنسي، اليوم، الجمعة، أكدت معاناة اللاعب من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى.

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وفي سياق متصل، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن فترة غياب كامافينجا تصل إلى ثلاثة أسابيع، مما يعني عودته للملاعب من جديد للمشاركة في مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد يوم 9 فبراير القادم في الدوري الإسباني.

وبذلك يغيب صاحب الـ22 سنة عن مباراتي ريال أمام سالزبورج وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لمواجهات لاس بالماس وبلد الوليد وإسبانيول في الدوري المحلي.

جدير بالذكر أن كامافينجا ليس المصاب الوحيد بفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فهناك داني كارباخال وإيدير ميليتاو المقرر غيابهما حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى دافيد ألابا الذي تعافى من إصابته لكن الموعد النهائي لعودته لم يتحدد حتى الآن.