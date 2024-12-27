"لن ألعب ضد ريال مدريد" .. كارباخال يكشف عن وجهة عربية مفاجأة في خطته للمستقبل

القائد الإسباني يواصل رحلة التعافي

كشف النجم الإسباني داني كارباخال، مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، عن خططه المستقبلية بعد انتهاء عقده الحالي مع ريال مدريد.

ويرتبط كارباخال الذي يتم بعد أسبوعين عامه ال33 بعقد مع ريال مدريد يستمر حتى صيف 2026، لكنه فعليًا انتهى موسمه بشكل رسمي مع النادي الملكي، بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مطلع الموسم الجاري.

وقال كارباخال في تصريحات نقلتها شبكة "RMC" الفرنسية: "إذا اضطررت للرحيل عن ريال مدريد لن ألعب لأي نادٍ في أوروبا، والسبب في ذلك أنني أرفض اللعب ضد الميرنجي، لقد قلت هذا الأمر قبل ذلك ومازلت متمسكًا به".

وأضاف: "قد أنتقل للعب في الدوري القطري مع خوسيلو، تحديدًا في نادي الغرافة، أرى أنها لن تكون فكرة مجنونة".

وتابع كارباخال: "لقد تحدث معي (صهري) خوسيلو، وقال لي أنا منتظرك هنا، لذلك ستكون هذه إحدى وجهاتي المحتملة، وقد ينجح هذا الأمر".

وكان خوسيلو قد انتقل إلى صفوف الغرافة القطري في صيف 2024، بعدما قضى الموسم الماضي معارًا إلى ريال مدريد من إسبانيول، حيث ساعد الفريق في حصد لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني برفقة كارباخال.

