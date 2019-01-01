قائمة الطوارئ – ريال مدريد ببراهيم دياز وكريستو لمواجهة بيتيس بالليجا

سانتياجو سولاري يعلن عن قائمة فريقه ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس بالجولة الـ 19 من الدوري الإسباني ويصعد لاعب شاب ويضم براهيم دياز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني أمام فريق ريال بيتيس.

جاء هذا عبر بيان مقتضب نشره الموقع الإلكتروني للنادي، وجاءت القائمة لتشهد العديد من المفاجئات التي وقعت بسبب كثرة الإصابات والعقوبات في صفوف ريال مدريد.

القائمة شهدت دخول الإسباني الشاب القادم مؤخرًا من مانشستر سيتي براهيم دياز مع ريال مدريد، بالإضافة للنجم الشاب كريستو مهاجم الفريق الثاني.

ريال مدريد يبحث عن لاعبين - 8 غيابات أساسية قبل مواجهة بيتيس

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، لوكا، كاسيا.

الدفاع: كارفخال، فاييخو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجوليون.

ميسي ليفربول أم يكتفي بتقليده؟ ردود أفعال متباينة على مستوى صلاح أمام برايتون

وسط الملعب: مودريتش، وكاسيميرو وفالفيردي وإيسكو وسيبايوس وبراهيم دياز.

الهجوم: بنزيما، وفينيسوس جونيور وكريستو.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بعد تعثرين متتاليين أمام كلًا من فياريال وريال سوسيداد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد لم يحقق حتى الآن أي انتصار بالدوري الإسباني خلال العام الجديد، بعد التعادل أمام الغواصات بهدفين لمثلهما والخسارة أمام سوسيداد الجولة الماضية.