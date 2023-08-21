ريال مدريد في ورطة .. كشف تفاصيل اتفاق مبابي مع باريس على التجديد!

النادي العاصمي يضمن استمرار مبابي!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفاصيل الاتفاق الذي جمع بين باريس سان جيرمان واللاعب كيليان مبابي والمتعلق بمستقبل الهداف الشاب.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز"، والتي أكدت أن النادي الفرنسي قد اتفق مع مبابي على تمديد عقده بالفعل، على أن يسمحوا له بالرحيل بمقابل مادي كبير.

وأوضحت الصحيفة أن العقد الجديد سيكون طويل الأمد، وسيحصل مبابي بموجبه على زيادة كبيرة في راتبه الحالي مع الفريق العاصمي.

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ولو لم يجدد مبابي عقده مع الفريق فقد عرض اللاعب أن يتنازل عن قيمة المكافأة الخاصة ببند الولاء والتي تبلغ حوالي 90 مليون يورو.

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جدير بالذكر أن عقد مبابي الجاري ينتهي بنهاية الموسم الجديد، مما يعني أنه يستطيع في يناير المقبل التوقيع لأي فريق آخر بشكل مجاني على أن ينضم لهم في مطلع الموسم المقبل.