ريال مدريد في ورطة .. أنشيلوتي اتفق مع البرازيل بالفعل!

‏كارلو أنشلوتي سيدرب البرازيل>

‏كشفت تقارير صحفية ‏برازيلية ‏أن الاتحاد المحلي لكرة القدم لم يستسلم في ‏محاولة الحصول على توقيع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لصفوف ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "جلوبو"، والتي أكدت أن رئيس الاتحاد البرازيلي يملك اتفاقًا كاملًا مع الرجل الأول في صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي سيقوم بتدريب المنتخب البرازيلي بداية من الأول من يوليو في العام القادم 2024 عقب انتهاء ارتباطه بريال مدريد والذي ينتهي في نفس الوقت.

وأكدت كذلك أن إدارة الاتحاد البرازيلي ستقوم بتعيين مدرب مؤقت لحين تولي أنشيلوتي المسؤولية في العام القادم بعد انتهاء عقده مع الملكي.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن أنشيلوتي قد عرض عليه تولي تدريب البرازيل بالتوازي مع ريال مدريد قبل أن يقرر الإيطالي إنهاء عقده أولًا مع النادي الإسباني.