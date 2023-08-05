ريال مدريد في حُلة جديدة .. أنشيلوتي يستقر على تشكيلة الموسم

أنشيلوتي يستقر على التشكيل الأساسي لريال مدريد في الموسم الجديد...

أنهى ريال مدريد معسكره الإعدادي للموسم الجديد، وخاض عددًا من المباريات الودية القوية في الولايات المتحدة الأمريكية، كان آخرها مواجهة يوفنتوس الإيطالي والتي خسرها الميرينجي بثلاثة أهداف لهدف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد استقر، على التشكيل الأساسي الذي يخوض به مباريات الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي في تشكيلته، على جود بيلينجهام وإدوارد كامافينجا، في خط الوسط بالإضافة إلى فينيسيوس جونيور في الهجوم، إذ أن هذا الثلاثي هو الأكثر حصولًا على الدقائق في الفترة التحضيرية.

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وفي حراسة المرمى بكل تأكيد سيتواجد تيبو كورتوا، ولم يحسم أنشيلوتي موقفه حتى الآن من لاعب الوسط الثالث، إذ كان مودريتش، أو كروس، أو تشواميني.

بينما سيعتمد الجهاز الفني لريال مدريد، على الرباعي دافيد ألابا، فيران جارسيا، داني كارفخال، وإيدير ميليتاو في قيادة دفاع الميرينجي في الفترة المقبلة، وسيعاون رودريجو مواطنه فينيسيوس في الهجوم، ومعهم، خوسيلو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، سيخوض أولى مبارياته في الدوري الإسباني يوم السبت 12 أغسطس أمام أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس.