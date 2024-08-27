صدق أو لا تُصدق .. السعودية ترصد مليار ونصف يورو لضم فينيسوس من ريال مدريد

أرقام خرافية لضم النجم البرازيلي

يبدو أن المسؤولين في السعودية يأخذون مسألة نقل فينيسيوس جونيور من ريال مدريد إلى دوري روشن السعودي على محمل الجد، إذ رصدوا مليار ونصف يورو لتحويل هذا الحلم إلى واقع.

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التقارير الإسبانية والسعودية تداولت في الأيام الأخيرة أخبارًا حول تقديم الأهلي السعودي عرض مغرٍ للبرازيلي، وقد أكد برنامج "إل شيرينجيتو" وصول عرض بالفعل إلى ريال مدريد لكن لم يُحدد هوية النادي صاحبه، بل اكتفى بالكشف عن أرقامه الخرافية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"إل شيرينجيتو" أوضح في مقطع فيديو أن السعودية رصدت مليار ونصف يورو لضم النجم البرازيلي، منهم نصف مليار لريال مدريد مقابل التخلي عن عقده، ومليار تُدفع للاعب على مدار 4-5 سنوات.

المصادر المتابعة أكدت رفض ريال مدريد التخلي عن نجمه صاحب الـ24 عامًا سوى بدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 1.1 مليار يورو.

يذكر أن فيني كان قد انضم للملكي في صيف عام 2018 قادمًا من فلامنجو البرازيلي، ونجح خلال تلك السنوات في حصد 13 بطولة متنوعة.