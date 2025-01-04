مهاجم فالنسيا: لا يهمني التسجيل في ريال مدريد والحكم لم يحتسب لنا أي شيء!

جدل تحكيمي كبير في مواجهة الخفافيش مع ريال مدريد

خرج هوجو دورو مهاجم فريق فالنسيا، للهجوم على الحكم سوتو جرادو، بعد خسارة الخفافيش أمام ريال مدريد أمس، الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة 12 بالدوري الإسباني.

دورو تقدم لفالنسيا في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، قبل أن يرد الميرينجي بثنائية متأخرة أحرزها لوكا مودريتش وجود بيلينجهام في الدقيقتين 85 و95، وسط جدل تحكيمي كبير بخصوص هدف التعادل للضيوف وكذلك الطرد الذي حصل عليه فينيسيوس جونيور في الدقيقة 79 بعد مشادة مع الحارس ستوله ديميتريفسكي.

وقال دورو في تصريحات لشبكة "Movistar" بعد المباراة:"الخسارة بهذه الطريقة تؤلمني كثيرًا، نحن لا نعيش فترة جيدة وأتيحت لنا الكثير من الفرص، عودتهم كانت مؤلمة خاصة بعد الطرد".

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وأضاف:"يبدو كذلك أن الحكم لم يرغب في احتساب أي شيء لصالح فريقنا، ولم يراجع لعبة التعادل أو الخطأ السابق لها".

وتابع:"كلنا نشكو، الحكم يبذل قصارى جهده في الملعب لن يعيد لي الفوز أو التعادل، علينا التركيز على عملنا فقط".

وعن هدفه في ريال مدريد:"لا يهمني التسجيل في مرماهم، كل ما يشغلني هو الأهداف التي تمنحنا النقاط، أريد مساعدة فريقي على الفوز من خلال أهدافي".

يذكر أن الفوز جعل ريال يحتل صدارة الدوري الإسباني بـ43 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني، و5 عن برشلونة الثالث، بينما يأتي فالنسيا بالمركز التاسع عشر بـ12 نقطة.