مفاجأة .. ثغرة تجعل فينيسيوس يشارك في السوبر، والبرازيلي يوجه رسالة بعد طرده أمام فالنسيا

قرار من ريال مدريد بالاستئناف

ليلة صعبة جديدة قضاها الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور في ملعب ميستايا، بعد تعرضه للطرد خلال مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا، أمس، الجمعة، والتي كانت مؤجلة من الجولة 12 من الدوري الإسباني.

المواجهة انتهت بفوز صعب للميرينجي بهدفين مقابل هدف، ولكن السعادة بالانتصار لم تكتمل، بعد طرد فينيسيوس في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، حيث اعتبره الحكم أنه اعتدى على ستوله ديميتريفسكي حارس الفريق الخصم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن هناك حالة من السخط داخل ريال تجاه الحكم سوتو جرادو ومونييز رويز من غرفة تقنية الفيديو بسبب طرد البرازيلي، لاعتبار النادي أن ما فعله اللاعب كان ردًا على استفزازات حارس الخفافيش.

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ووصل الأمر إلى وصف الواقعة بـ"المسرحية" التي ذهب فيها الحكم لمراجعة اللقطة، وسط اتهامات لديميتريفسكي بالمبالغة في السقوط، مما جعل ريال مدريد يتجه إلى استئناف القرار والعقوبة اللاحقة له.

في البداية، كان هناك حديث عن عقوبة محتملة لأربع مباريات على الأقل، كما هو موضح في المادة 103، لأن هذا النوع من الأفعال يتطلب الإيقاف لمدة 4 إلى 12 مباراة، ووفقًا لهذه اللائحة فهذا يعني أن فينيسيوس سيخضع للحد الأدنى من العقوبات، مما يبعده عن اللعب في كأس السوبر الإسباني.

ولكن "ماركا" قالت إن هذا الاحتمال يبدو مستبعدًا في الوقت الحالي، لأن العقوبة ستكون لمدة مباراتين فقط، لأن ما فعله فينيسيوس ينطبق على الحالات التي لم يكن فيها للاعب إمكانية لعب الكرة، لذلك العقوبة ستكون مباراتين على الأقل كما هو مبين في المادة 121 من قانون الانضباط، ورغم غرابة الأمر، إلا أن حقيقة قيام سوتو جرادو بإطلاق صافرة استئناف المباراة خلال الواقعة تلعب دورًا في صالح ريال مدريد لتخفيف العقوبة.

ومن العوامل المخففة أيضًا، الضربة التي وجهها الحارس لجناح ريال مدريد، وسيحرص النادي على استخدام كل هذه الأدلة لمشاركة اللاعب في كأس السوبر.

وفي الوقت الحالي، من غير المعروف متى ستجتمع لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، وسيكون عليها اتخاذ القرار النهائي في أسرع وقت ممكن، لأن ريال سيلعب يوم الإثنين في كأس ملك إسبانيا، قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ومن جانبه حرص اللاعب على توجيه رسالة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا الطرد، حيث قال:"آسف وأشكر هذا الفريق".

جدير بالذكر أن ريال يلعب يوم الإثنين المقبل ضد ديبورتيفا ميتيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، ثم يلاقي ريال مايوركا يوم الخميس 9 يناير في كأس السوبر بالمملكة العربية السعودية.