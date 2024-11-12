"ماذا لو وضعنا كاميرات في منازلنا" .. رد صارم من رودري على فيديو سخريته من فينيسيوس!

نجم مانشستر سيتي يقلل من أهمية الواقعة

علق لاعب الوسط الإسباني رودري، على المقطع الذي انتشر له، وهو يسخر من خسارة فينيسيوس جونيور للكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

حصول رودري على الجائزة في الحفل السنوي الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر أكتوبر الماضي، كان بمثابة الصدمة على فينيسوس وريال مدريد بشكل عام، وما زاد الأمور صعوبة، انتشار مقطع لرودري وهو يتهكم عليه خلال تواجده في أحد المطاعم.

رودري شوهد وهو يغني مع أصدقائه وبعض زملائه الحاضرين معه:"تشاو فينيسيوس"، على أنغام أغنية "بيلا تشاو" الشهيرة، ولكنه خرج في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" ليقلل من أهمية الواقعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال نجم مانشستر سيتي:"يجب على الناس فهم أنها منافسة صحية وطبيعية، كانت حفلة خاصة، تخيلوا لو وضعنا كاميرات في منازلنا جميعًا، لم أقم بالإساءة تجاه أي شخص ولم أقصد السخرية من أحد".

وأضاف:"ما فعلته لا يعني عدم احترامي له، لأنني أحترمه وأقدره كثيرًا، الأمر يتعلق فقط بالمنافسة بيننا في هذه اللحظة".

وخلال حديثه قال النجم الإسباني إنه لو كان بإمكانه التصويت، لمنح مواطنه داني كارباخال المركز الثاني في تصنيف الكرة الذهبية، ومن بعده فينيسيوس جونيور في المركز الثالث.

جدير بالذكر أن صاحب الـ28 سنة الذي فاز بالكرة الذهبية بعد مساعدته لمانشستر سيتي على الفوز بالدوري الإنجليزي، ولعبه دورًا هامًا في فوز إسبانيا بيورو 2024، يعاني حاليًا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب عن الملاعب بشكل كامل حتى نهاية الموسم.