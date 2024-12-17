"أين جائزتي؟" .. ظهور ساخر لكروس في احتفالات ريال مدريد بجوائز "ذا بيست"

النجم الألماني يحضر ولكن عبر إنستجرام

كعادته قرر نجم ريال مدريد السابق توني كروس، المزح مع زملائه بالفريق، وهذه المرة بعد انتهاء حفل "ذا بيست" للأفضل في عام 2024.

الليلة كانت حافلة بالأنباء السعيدة لريال مدريد، كان أبرزها بحصول فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الدولي "فيفا"، وتتويج كارلو أنشيلوتي كذلك بلقب أفضل مدرب، خلال الحدث السنوي الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد كذلك الحفل تواجد 5 لاعبين من ريال بالتشكيل المثالي للعام، وهم داني كارباخال، جود بيلينجهام، أنطونيو روديجر وفينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى توني كروس، النجم المعتزل الذي أنهى رحلته مع كرة القدم في الصيف الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد التقاط أنشيلوتي وفينيسيوس لصورة تذكارية مع بعثة ريال مدريد المتواجدة في قطر للمشاركة في نهائي كأس إنتركونتيننتال مع الجوائز التي حصل عليها الفريق، قام كروس بالتعليق على الصورة عبر موقع "إنستجرام" متسائلًا عن عدم وصول جائزته.

وقال النجم الألماني المعتزل:"جائزتي لم تصل بعد، هل هي معكم يا شباب؟".

وانتشر هذا التعليق بشكل واسع بين عشاق ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى معظمهم افتقاده للاعب الوسط الألماني وروح الدعابة التي اشتهر بها.

جدير بالذكر أن ريال سيكون على موعد مع نهائي جديد وبطولة منتظرة، غدًا، الأربعاء، على ملعب لوسيل في قطر،عندما يلعب أمام نظيره المكسيكي باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال، طمًحا في الخروج باللقب الأول هذا الموسم.