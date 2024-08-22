من أجل الكرة الذهبية؟ فينيسيوس يثير التكهنات بمظهر "كامافينجا" الجديد!

شكل جديد للنجم البرازيلي في الملاعب

مظهر جديد للجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، يوحي بان شيئًا ما سيحدث قريبًا، قبل أكثر من شهرين على حفل تسليم الكرة الذهبية لعام 2024.

فينيسيوس قام بزيارة الصالون الذي يديره سيباستياو، شقيق إدواردو كامافينجا الأكبر، ليخرج بمظهر جديد وجريء يشبه بشكل كبير تسريحة شعر زميله الفرنسي في ريال مدريد.

وانتشر مقطع فيديو لصاحب الـ24 سنة وهو في حالة من السعادة بعد التحول الكبير في مظهره، وسط توقعات من البعض أنه قام بهذه التسريحة استعدادًا للظهور بشكل مختلف في حفل الكرة الذهبية.

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ويعتبر الدولي البرازيلي أحد المرشحين بقوة للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام، بسبب مساهمته المباشرة في فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث سجل 24 هدفًا بجميع المسابقات ولعب 11 تمريرة حاسمة.

يذكر أن حفل الكرة الذهبية سيقام هذا العام في مدينة باريس الفرنسية يوم 28 أكتوبر القادم، بوجود منافسة شرسة بين فينيسيوس وزملائه داني كارباخال وكيليان مبابي وجود بيلينجهام، بالإضافة إلى كل من هاري كين مهاجم بايرن ميونخ ورودري لاعب وسط مانشستر سيتي.