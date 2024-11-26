"يتحدث عنا وكأننا أشخاص أدنى" .. صحفي ناميبي يرد على سخرية رئيس ريال مدريد ويفاجئه بسؤال مُحرج!

بيريز في مرمى الانتقادات

هاجم الصحفي الناميبي شيفيني نيكوديموس، أحد المساهمين في التصويت على جائزة الكرة الذهبية 2024، فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بسبب تصريحاته الأخيرة.

وخرج بيريز للحديث عن خسارة فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد في سباق الكرة الذهبية أمام رودري لاعب مانشستر سيتي، وتحدث عن أسباب مقاطعة النادي الملكي لحفل "بالون دور" الأخير.

وقال رئيس ريال مدريد، في تصريحات سابقة إن "هناك صحفيين لا يعرفهم أحد وقد صوتوا هذا العام، ولولا أصوات الصحفيين من دول مثل أوغندا وناميبيا وألبانيا وفنلندا لكان فينيسيوس قد فاز بالكرة الذهبية".

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هذا الأمر دفع الصحفي الناميبي للخروج في برنامج "إل لارجيرو" والهجوم على شخص رئيس النادي الإسباني، قائلًا: "هذه مجرد كلمات من شخص مُحبط مثل السيد فلورنتينو بيريز".

وأضاف: "في الأساس، أشك في أن هذه مجرد كلمات من شخص محبط مثل السيد بيريز. إنه يشعر بأن الناس من بلدي والدول الأخرى المذكورة ليس لديهم تصويت مهم لأننا أشخاص أدنى".

وتساءل نيكوديموس: "أود فقط أن أعرف، إذا كنت من إحدى الدول الكبرى في كرة القدم ولم أتفق مع رأيك، فما هي حجتك؟".

يذكر أن شيفيني نيكوديموس، لم يصوت لصالح فينيسيوس واختار بيلينجهام كأفضل لاعب في العام، مع رودري في المركز الثاني ولامين يامال في المركز الثالث، ولم يكن وحده صاحب هذا الرأي، حيث لم يضع صحفيون آخرون من فنلندا وناميبيا والسلفادور، النجم البرازيلي في قائمتهم لأفضل 10 لاعبين في العالم.