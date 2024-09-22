لتعويض فشل صفقة ليني يورو .. ريال مدريد يراقب نجم فرنسا في أولمبياد 2024!

هل ينجح ريال مدريد في التعاقد مع نجم لايبزيج الواعد؟

يستهدف ريال مدريد التعاقد مع مدافع جديد لتدعيم صفوفه، وذلك بعدما فشل في ضم النجم الفرنسي ليني يورو الذي اختار الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وكشفت صحيفة "ماركا" أن كشافة ريال مدريد ركزوا على متابعة النجم الفرنسي كاستيلو لوكيبا، لاعب لايبزيج الألماني، خلال مباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الخميس الماضي.

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وأضافت الصحيفة أن الميرنجي بدأ في مراقبة لوكيبا منذ عدة أسابيع، ولم تكن مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج هي المتابعة الأولى للاعب الفرنسي الواعد.

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يُذكر أن لوكيبا كان لاعبًا أساسيًا في صفوف منتخب فرنسا، الذي شارك في منافسات أولمبياد باريس 2024، وحقق الميدالية الفضية بعد خسارة النهائي أمام إسبانيا.

وانتقل لوكيبا من ليون الفرنسي إلى لايبزيج في صيف 2023، مقابل 34 مليون يورو.