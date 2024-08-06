لم يحدث أي شيء .. تطور مفاجىء يمنح برشلونة الأمل في خطف هدف ريال مدريد!

رغم كل الأنباء حول التوصل لاتفاق نهائي

بعد نجاح تجربتي رودريجو وفينيسيوس جونيور والتعاقد مع إندريك، أصبح من الطبيعي حصول ريال مدريد على الأفضلية لضم أهم المراهقين في العالم، وسط توقعات بانضمام فرانكو ماستانتونو إلى كتيبة الميرينجي قريبًا.

صاحب الـ16 سنة لفت الأنظار في الفترة الأخيرة كأحد أفضل المواهب في أمريكا الجنوبية، بفضل تألقه مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني، ليصبح أحد الأهداف الرئيسية لفلورنتينيو بيريز رئيس ريال مدريد، بظهور تقارير حول توصل الميرينجي لاتفاق نهائي على ضمه بعد الموافقة على عرضه الرسمي.

ولكن موقع "ذا أثلتيك" نفى كل ما أشيع مؤخرًا حول تقدم ريال بعرض لضم اللاعب مقابل 25 مليون يورو، حيث أكد أن النادي لم يقم بأي محاولة رسمية للحصول على خدماته من ريفر بليت، ولم يتوصل لاتفاق حول الشروط الشخصية مع النجم الشاب أيضًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق متصل قال الموقع إن ماستانتونو لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 45 مليون يورو، وينتهي ارتباطه مع ريفر بليت في نهاية عام 2026، مما يعني أن ناديه سيكون حريصًا على تجديد عقده، أو بيعه في الأشهر المقبلة لتجنب خسارته بالمجان، وسط ترقب من العديد من عمالقة أوروبا وعلى رأسهم برشلونة.

وبحالة حدوث أي محاولة رسمية من ريال للتعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني، سيتم ذلك من خلال التفاوض وليس عن طريق تفعيل الشرط الجزائي وتحمل تكاليفه دفعة واحدة، ولكن سيكون عليه القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة قبل تدخل غريمه الكتالوني.