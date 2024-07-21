"ريال مدريد يعلن أهمية تلك الخطوة" .. فايزة العماري تتخذ أول قراراتها المصيرية بعد انتقال كيليان مبابي لإسبانيا

فايزة العماري الشخص الأبرز في حياة كيليان، ماذا فعل؟

افترقت عائلة مبابي لأول مرة وابتعدت عن العاصمة الفرنسية باريس، فالابن الأكبر ذهب إلى ريال مدريد في إسبانيا، والأصغر إيثان انضم لليل في فرنسا، وحسم والدتهما ووكيلة أعمالهما وجهتها هي الأخرى بين الثنائي.

الميرنجي قد كيليان مؤخرًا لاعبًا رسميًا في الفريق، في حفل ضخم أقيم على استاد سانتياجو بيرنابيو، حضره الآلاف، بجانب والدته ووالده.

وظهرت العماري عبر لقطات الكاميرات وهي تغالب دموعها أثناء تقديم نجلها، موضحة أن بكاءها بدأ منذ صباح يوم الحفل واستمر إبانه.

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وفي خطوة مصيرية في حياة العائلة، ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية فإن فايزة العماري قررت عدم ترك مبابي بمفرده في العاصمة الإسبانية، واتخذت خطواتها بالفعل لنقل إقامتها من باريس إلى مدريد.

الشبكة أشارت إلى أن والدة نجم الميرنجي الجديد اشترت بالفعل منزلًا في مدريد، تحديدًا في مشروع "La Finca" الفاخر، لتكون على مقربة من منزل مبابي، الذي كان يمتلكه جاريث بيل سابقًا.

وأوضحت "ريليفو" أن مسؤولي النادي الملكي يعلمون تمامًا أهمية وجود فايزة على مقربة من كيليان في الفترة المقبلة، وسيعملون على جعل علاقتهم بها أفضل ما يكون.