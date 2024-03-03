شاهد من أهلها .. حكم في "مدريد" يُعلن عدم صحة هدف ريال الجدلي في فالنسيا!

تعرف على السبب وراء إنهاء مانزانو المباراة في هذا التوقيت

كشف المحلل التحكيمي ألفونسو بيريز بورول، عن سر اتخاذ حكم المباراة خيل مانزانو قراره بإنهاء مباراة فالنسيا وريال مدريد في الوقت الحرج، الذي سجل فيه جود بيلينجهام هدف انتصار الفريق الملكي.

مانزانو أثار الجدل، بعدما أطلق صافرته، أثناء وجود الكرة في الهواء بعد أن لعبها بيلينجهام بالرأس، وهي في طريقها إلى مرمى فالنسيا.

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وقال بيريز خلال تصريحات لراديو "ماركا": "الحكم أطلق صافرته بشكل صحيح، الكرة الثانية وصلت إلى براهيم دياز، والحكم أطلق صافرته مبكرًا".

وأثارت تلك اللعبة جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما رفض مانزانو احتساب هدف ريال مدريد بالوقت القاتل، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 66، حيث أصبح جيرونا الآن يمتلك فرصة لتقليص الفارق بينه وبين الريال إلى 4 نقاط فقط، حيث يحتل الآن المركز الثاني بـ59 نقطة، قبل مباراته ضد ريال مايوركا مساء اليوم الأحد.