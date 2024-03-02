"الحكم منعنا من الفوز" .. تعليق قوي ورسمي من ريال مدريد على واقعة لقاء فالنسيا!

حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا أثار جدلًا واسعًا تسبب في رد رسمي وقوي!

عبر نادي ريال مدريد عن غضبه الكبير ضد جيل مانزانو حكم مباراته ضد فالنسيا ببطولة الدوري الإسباني، بعد انتهاء المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي.

وتعادل ريال مدريد بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب الميستايا.

ونشر حساب نادي ريال مدريد الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تقرير المباراة الذي عبر فيه عن غضبه الشديد تجاه مانزانو بسبب قراراته التحكيمية.

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وجاء عنوان تقرير المباراة الذي نشره الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد كالآتي: "قرار تحكيمي غير مسبوق يمنع فوز ريال مدريد على ملعب الميستايا".

وأطلق حكم المباراة مانزانو صافرته والكرة في الهواء، قبل أن يُسجل جود بيلينجهام هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة من المباراة، الأمر الذي تسبب في غضب اللاعبين ضده، وحدثت مشادات بين اللاعبين والحكم ليُشهر الأخير الكارت الأحمر في وجه بيلينجهام.