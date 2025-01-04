"هزمنا لجنة الحكام والدوري القذر" .. هجوم عنيف من قناة ريال مدريد بعد إسقاط فالنسيا

جدل تحكيمي واسع على ملعب ميستايا

مرة أخرى تظهر القناة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني، من أجل الاعتراض على الحكام، وذلك بعد فوز الفريق على فالنسيا 2/1 أمس، الجمعة، على ملعب ميستايا، في المباراة المؤجلة من الجولة 12 من الدوري الإسباني.

ريال تأخر في النتيجة بهدف من هوجو دورو، قبل أن يعود في الشوط الثاني بثنائية متأخرة سجلها لوكا مودريتش وجود بيلينجهام، رغم تعرض الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور للطرد في الدقيقة 79.

المباراة شهدت بعض لقطات الجدل التحكيمي، كان أبرزها على الإطلاق طرد فينيسيوس، حيث أشهر الحكم ستودو جرادو البطاقة الحمراء في وجهه، باعتباره اعتدى على ستوله ديميتريفسكي حارس الخفافيش.

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وقالت قناة ريال الرسمية تعليقًا على ما حدث في المباراة:"ريال مدريد فقط هو من يمكنه التعامل مع كل ذلك، ضد نظام بأكمله".

وأضافت:"لقد تغلبنا على فالنسيا ولجنة الحكام وهذا الدوري القذر، ضد كل شيء وضد الجميع، اليوم هزمنا كلوس جوميس وخوسيه نيجريرا".

وواصل تلفزيون ريال هجومه بعبارة أخرى جاء فيها:"الآن لدينا الوقت للحديث عن الثقب الأسود، الحلقة المفرغة لميدينا كانتاليخو رئيس لجنة الحكام"، في إشارة إلى المعايير المزدوجة التي يستخدمها الحكام ضد الفريق المدريدي على حد قول القناة.

يذكر أن الفوز جعل ريال يحتل صدارة الدوري الإسباني بـ43 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني، و5 عن برشلونة الثالث، بينما يأتي فالنسيا بالمركز التاسع عشر بـ12 نقطة.