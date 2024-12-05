أزمة جديدة .. اتحاد اللاعبين يُهدد إقامة مباراة فالنسيا وريال مدريد في الموعد المعلن

المباراة الجولة الـ12 المؤجلة من الدوري الإسباني

حددت لجنة المسابقات في رابطة الدوري الإسباني الثاني من يناير القادم موعدًا لإقامة المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري الإسباني بين فالنسيا وضيفه ريال مدريد، لكن يبدو أن ذلك قابل للتغيير.

اللقاء كان قد أجل، بسبب إعصار دانا الذي ضرب إقليم فالنسيا في نوفمبر الماضي، مهدد بعدم لعبه في الموعد الجديد بسبب الاتفاقية الموقعة، قبل عام من الآن، بين اتحاد اللاعبين والليجا، والتي تنص على عدم لعب أي مباريات خلال إجازة العام الجديد، وتحديدًا من 23 ديسمبر حتى 2 يناير.

صحيفة آس الإسبانية أوضحت أن الليجا أعلنت الموعد الجديد للمباراة دون العودة إلى اتحاد اللاعبين والحصول على موافقته عليه رغم أنه يُخالف الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، مشيرة إلى أن الجميع ينتظر حاليًا قرار اتحاد اللاعبين حتى يُصبح الموعد الجديد للمباراة مؤكدًا ونهائيًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أكدت في نفس الوقت أن موافقة اتحاد اللاعبين لن تكون مشكلة كبيرة، إذ لا يُتوقع أن يُعارض الأمر، مشيرة إلى أن هذا الموعد هو الوحيد المتاح للمباراة، بل إن تأجيلها ليوم واحد غير وارد بسبب ارتباط الفريقين بمباريات دور الـ16 من كأس الملك والتي ستقام يومي 4-5 يناير، ومن ثم سفر ريال مدريد إلى السعودية لخوض كأس السوبر.