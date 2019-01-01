ريال مدريد غير سعيد بوضع فاييخو في ولفرهامبتون

هل تُقطع الإعارة؟

تحدثت تقارير من الصحافة الإسبانية عن أن مسؤولي ريال مدريد يشعرون بالقلق حيال مستقبل لاعبهم خيسوس فاييخو، والمُعار إلى ولفرهامبتون.

فاييخو أُعير مطلع هذا الموسم إلى النادي الإنجليزي حتى يحظى بدقائق أكثر للمشاركة، غير أن الأمور لم تسر على ما يُرام له، فلم يشارك سوى في مباراتين فقط بالبريميرليج.

وبالنسبة لمسؤولي الريال فإن الأمر غير مرضٍ على الإطلاق، فالهدف من إرساله كان اكتساب الخبرة والمشاركة قبل أن يعود لأن يأخذ مكانة أساسية داخل الفريق الملكي في المستقبل.

صاحب الـ22 عامًا يحظى بثقة المسؤولين المدريدين، وهو ما يتجلى في تجديدهم لعقده قبل إعارة إلى الذئاب، لذلك فالنادي قد يبحث عن فريق آخر له أو يفكر في حل من أجل أن يتواجد أساسيًا قدر المستطاع.

حالة فاييخو ليست الوحيدة، فأيضًا أندريه لونين، حارس المرمى المعار إلى بلد الوليد، مثار قلق من الإدارة الملكية بسبب عدم مشاركته كما كان مخططًا.

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لونين واحد من أبرز الحراس الشباب في العالم، لكن رحيله على سبيل الإعارة كان الخيار الأكثر منطقية له في ظل وجود تيبو كورتوا واستقدام أريولا، لكن لسوء حظه فلم يحظ هو الآخر بفرص في فريقه الجديد.

الجدير بالذكر أن الحارس الأوكراني لم يخض هذا الموسم أي مباراة مع بلد الوليد في الدوري، واكتفى بالمشاركة في مباراة وحيدة بكأس ملك إسبانيا، مما يُنذر بأنه قد يرحل في الشتاء إلى فريق آخر يحظى فيه بالمشاركة بصورة مستمرة.