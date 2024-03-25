عمره 16 عامًا والشرط الجزائي 45 مليون يورو.. أول تحرك من ريال مدريد لخطف عاشق ميسي!

يحظى باهتمام كبار أوروبا

يواصل ريال مدريد البحث عن لاعبين شباب في قارة أمريكا الجنوبية، من أجل تحسين صفوفه بمواهب استثنائية على غرار "فينيسيوس ورودريجو وأخيرًا إندريك".

وذكرت صحيفة "ماركا" أن مبعوثي الريال ذهبوا إلى بوينس آيرس لمتابعة تطور مجموعة من اللاعبين الشباب هناك، وعلى رأسهم فرانكو ماستانتونو، لاعب وسط ريفر بليت، البالغ من العمر 16 عامًا.

وخاض ماستانتونو 9 مباريات مع الفريق الأول لـ"المليونيرات"، حطم خلالها رقمًا قياسيًا تاريخيًا، إذ أصبح أصغر لاعب يهز الشباك بقميص ريفر بليت، وذلك في عمر 16 عامًا و5 أشهر و24 يومًا.

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التطور السريع للاعب الوسط الأعسر الذي يعشق ليونيل ميسي، دفع النادي الأرجنتيني لتحسين عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، ورفع الشرط الجزائي إلى 45 مليون يورو، خشية خطفه من أحد عمالقة أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن السباق بدأ الآن لتأمين التوقيع مع لاعب لا يزال عمره 16 عامًا، ولن يتمكن من الوصول إلى أوروبا قبل صيف 2026.

ولن تكون مهمة ريال سهلة، حيث يحظى الفتى الشاب بمتابعة العديد من الأندية الأخرى وعلى رأسها برشلونة ومانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند وإنتر وباريس سان جيرمان.