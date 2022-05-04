ريال مدريد ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0×0 مانشستر سيتي

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45' تسديدة من دي بروين ولكن الكرة تصطدم بدفاع الريال وتخرج ضربة ركنية للسيتي

45' عررررضية من ميندي ولكن لابورت يشتت الكرة.. حكم المباراة بغرابة يقرر احتساب ركلة مرمى

39' خطيرررررة للسيتي، تسديدة قووووية ولكن كورتوا يتصدى لها

كاسيميرو يسقط متألمًا بعد تدخل قوي على فودين

26' أوووووووه قريبة للريال، ركلة حرة مباشرة يسددها توني كروس، تلمس رياض محرز وتمر بجوار القائم.. ركنية للريال

22' خطيرررررة للسيتي، تسديدة قوووية من جيسوس من على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم

19' أوووووووووووووه، كورتوا ينقذ هدف محقق للسيتي، تسديدة قووووية من بيرناردو سيلفا ولكن كورتوا يتصدى ويُخرج الكرة لركنية

18' خطيرررة لريال مدريد، كرة مُشتتة من لابورت تصل إلى فينسيوس الذي يستلم الكرة ويسددها بقوة ولكنها بعيدة عن المرمى

14' محاولة أولى للسيتي، تسديدة قوووية من دي بروين ولكن كورتوا يمسك بالكرة

11' فرصة للريال، عررضية من فالفيردي لبنزيما الذي يسدد الكرة ولكنها عالية جدًا عن المرمى

9' محرز يسدد الركلة الحرة ولكنها تصل مباشرًة في يد كورتوا

بطاقة صفراء لكلا من مودريتش ولابورت بعد أن قام لابورت بصفع الكرواتي على وجهه، قبل أن يسقط على الأرض مدعيًا التعرض لضربة مماثلة

7' شد وجذب بين لاعبي الفريقين بعد أن قام كاسيميرو بعرقلة دي بروين

4' أوووه، فينسيوس يحاول الضغط على إيدرسون ولكن البرازيلي يسدد الكرة بنجاح

3' خطيرررررة لريال مدريد، عررضية من كارباخال ورأسية من بنزيما ولكن الكرة تعلو عن العارضة

0' خطأ لريال مدريد بعد أن تعرض فينسيوس للدفع من جانب محرز

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - إيميريك لابورت - روبين دياز - كايل وولكر

كيفن دي بروين - رودري - بيرناردو سيلفا

فيل فودين - جابريل جيسوس - رياض محرز

نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على ملعبه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة للغاية، ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين من أجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية، الفائز من مقابلة الليلة سيقابل ليفربول في باريس.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022.