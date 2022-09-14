ريال مدريد ضد لايبزيج: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في إطار مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23، على ملعب سانتياجو برنابيو

ريال مدريد 0×0 لايبزيج

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21' لايبزيج يحاول فرض سيطرته على مجريات اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الميرينجي.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

12' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

5' أوووووه فرصة خطيرة للضيوف وبداية سريعة، بينية من وسط الملعب وصلت إلى نكونكو انطلق بها وتوغل ثم سدد تسديدة قوية على مرمى كورتوا الذي تصدى لها وحولها إلى ركنية.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - ناتشو - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال

لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا

فينيسيوس جونيور - رودريجو - فالفيردي

تشكيل لايبزيج:

التشكيل| 4-2-3-1

بيتر جولاتشي

محمد سيماكان - ويلي أوربان - عبده ديالو - ديفيد راوم

كسافر شلاجر - أمادو هيدارا

كريستوفر نكونكو - إيميل فوشبري - دومينيك سوبوسلاي

تيمو فيرنر

ريال مدريد بدأ مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 بأفضل طريقة ممكنة، بعد الفوز خارج ملعبه على سلتيك بثلاثية نظيفة.

أما لايبزيج، فقد سقط بطريقة مدوية على ملعبه أمام شاختار بنتيجة 4-1، وهي الخسارة التي أدت إلى إقامة دومينيكو تيديسكو من منصب المدير الفني، وتعيين ماركو روزه خلفًا له.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة المقدمة لكم من موقع جول، لمباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023، وستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.