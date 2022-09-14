ريال مدريد ضد لايبزيج: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0×0 لايبزيج
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21' لايبزيج يحاول فرض سيطرته على مجريات اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الميرينجي.
15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.
12' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.
5' أوووووه فرصة خطيرة للضيوف وبداية سريعة، بينية من وسط الملعب وصلت إلى نكونكو انطلق بها وتوغل ثم سدد تسديدة قوية على مرمى كورتوا الذي تصدى لها وحولها إلى ركنية.
0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة
تشكيل ريال مدريد:
التشكيل| 4-3-3
تيبو كورتوا
دافيد ألابا - ناتشو - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال
لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا
فينيسيوس جونيور - رودريجو - فالفيردي
📋✅ تشكيلتنا لمباراة الليلة ضد لايبزيغ!— ريال مدريد (@realmadridarab) September 14, 2022
🆚 @RBLeipzig_EN #UCL | #دوري_الأبطال pic.twitter.com/6TCI1di1k8
تشكيل لايبزيج:
التشكيل| 4-2-3-1
بيتر جولاتشي
محمد سيماكان - ويلي أوربان - عبده ديالو - ديفيد راوم
كسافر شلاجر - أمادو هيدارا
كريستوفر نكونكو - إيميل فوشبري - دومينيك سوبوسلاي
تيمو فيرنر
Our XI to face @realmadriden in the #UCL this evening! ✨— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 14, 2022
🔴⚪ #WeAreLeipzig #RMARBL pic.twitter.com/A8sFvmyJfZ
ريال مدريد بدأ مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 بأفضل طريقة ممكنة، بعد الفوز خارج ملعبه على سلتيك بثلاثية نظيفة.
أما لايبزيج، فقد سقط بطريقة مدوية على ملعبه أمام شاختار بنتيجة 4-1، وهي الخسارة التي أدت إلى إقامة دومينيكو تيديسكو من منصب المدير الفني، وتعيين ماركو روزه خلفًا له.
أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة المقدمة لكم من موقع جول، لمباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023، وستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.
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