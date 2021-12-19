ريال مدريد ضد قادش: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد × قادش

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تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

فيدريكو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - إيدين هازارد

تشكيل قادش:

التشكيل | 4-4-2

جيريماس ليديسما

ألفونسو إسبينو - فالي - كالا - كارلوس أكابا

روبين سوبرينو - توماس ألاركون - ينس جونسون - إيفان أليجو

أليكس فيرنانديز - لوزانو

في المقابل، يتواجد قادش في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة ويسعى الفريق جاهدًا للهروب من القاع، ولكن مواجهة اليوم لن تكون سهلة أبدًا، ولكن في كرة القدم كل الاحتمالات واردة.

يحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة وبفارق خمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه إشبيلية، ويسعى الملكي لمواصلة الحفاظ على نفس الفارق، خاصًة وأن خصمه الأندلسي حقق فوزًا صعبًا على أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتربوليتانو يوم أمس.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد قادش في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني الممتاز والمقامة على ملعب سانتياجو برنابيو.