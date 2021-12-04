ريال مدريد ضد ريال سوسييداد: مباشر لحظة بلحظة

ريال سوسييداد 0 × 0 ريال مدريد

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30' أوووه عررررضية خطيرة من ريال سوسييداد من الجهة اليسرى ولكن ميندي يشتت الكرة لضربة ركنية

26' بطاقة صفراء للاعب زوبيلديا بسبب تدخل قوي على فينسيوس، وخطأ من خارج منطقة الجزاء لريال مدريد

24' عررررضية رائعة تصل إلى فينسيوس الذي يمهدها برأسه لمودريتش، الكرواتي يسدد! ولكن الكرة تصل سهلة لحارس سوسيداد

22' تسديدة قوووية من روديجو ولكن ريميرو يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

20' ريال سوسيداد يرد سريعًا، تسديدة من عدنان يانوزاي من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر بقليل

19' الكرة تصل إلى فينسيوس جونيور على الجهة اليسرى، البرازيلي يسدد ولكن حارس سوسيداد يمسك بالكرة

17' تبديل اضطراري لريال مدريد بخروج بنزيما ودخول لوكا يوفيتش

16' بنزيما يسقط على أرض الملعب للإصابة، ويبدو أنه لن يكون قادرًا على استكمال اللقاء

12' خطأ على كاسيميرو بعد تدخل قوي على إيزاك

3' محاولة أولى من ريال مدريد وتسديدة على المرمى من فينسيوس ولكن الحارس يمسك بها

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارباخال

توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جوس

تشكيل ريال سوسييداد:

التشكيل| 4-4-2

أليكس ريميرو

دييجو ريكو، روبين لو نورماند، إيجور زوبيليديا، أندوني جوروسابيل

ميكيل أوريازابال، مارتن زوبيمندي، أندير جيفارا، عدنان يانوزاي

أليكساندر إيزاك، أليكساندر سورلوث

في المقابل، يسعى ريال سوسييداد للعودة للانتصارات مجددًا بعد أن تعثر في أخر جولتين بالخسارة أمام إسبانيول ومن قبلها التعادل مع فالنسيا، وسيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز معنوي هام على متصدر الترتيب.

يحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 36 نقطة وبفارق خمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه، ويسعى الملكي لمواصلة النتائج الجيدة والفوز على خصمه الباسكي على ملعبه الصعب من أجل مواصلة الانفراد بالمركز الأول.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد أنويتا.